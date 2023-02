Spider-Man | Homecoming | John Leguizamo doveva essere l’Avvoltoio?

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Nelle scorse oreha rivelato che in origine era destinato ad interpretare l’antagonista principale Adrian Toomes alias Avvoltoio nel film del 2017 del Marvel Cinematic Universe-Man:, anche se gli fu chiesto di rinunciare al ruolo per permettere a Michael Keaton di interpretare il personaggio al suo posto. “Avrei dovuto“, ha raccontatoa ComicBook.com. “Avevamo negoziato e stavo per interpretarlo, poi hanno detto che Michael Keaton lo rivoleva e mi hanno chiesto di rinunciare. Io ho detto: ‘Beh, ok, credo’. Loro dissero: ‘No, lavoreremo ancora con te, noi…'”. Ecco cosa è successo“.dice che gli è stato offerto un altro ruolo Marvel, anche se decisamente più piccolo. “Mi hanno ...

Per quanto riguarda la vetrina, alcuni mesi dopo, è possibile che vedremo Marvel's2 , che uscirà questo autunno, e il gioco multiplayer autonomo di Naughty Dog, The Last of Us . ...è uno degli eroi più popolari al mondo e i piani includono molto di più di una nuova trilogia con Tom Holland e Spidey Verse. Secondo The Variety, una nuova serie live - action sarà ...

Spider-Man Noir, arriva finalmente l'annuncio ufficiale che farà impazzire i fan dell'Uomo Ragno Best Movie

Amazon e Sony producono una serie tv su Spider-Man Noir Fumettologica

Spider-Man Noir: una serie in live action sul supereroe Marvel per Prime Video Lega Nerd

Spider-Man Noir: Amazon sta lavorando a una serie tv live action BadTaste.it TV

Spider-Man Noir, in lavorazione una serie live-action per Amazon Cinefilos.it

Amazon sta lavorando a una serie live-action su Spider-Man Noir con un protagonista diverso da Peter Parker Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati d ...Quando vedremo in azione Marvel's Spider-Man 2 con un trailer o un video gameplay Probabilmente non al Super Bowl del 12 febbraio.