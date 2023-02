Spezia | si punta al tutto esaurito con l’Inter | iniziativa per i tifosi

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Loalper la partita controin programma il marzo allo stadio Picco. Ma non solo. Il club ligure ha infatti proposto un mini abbonamento a prezzi vantaggiosi per iMINI-ABBONAMENTO – Lochiama a raccolta i suoiper le prossime partite in casa. Tra cui anche quella contro. Il club ligure ha infatti proposto un mini abbonamento a prezzi vantaggiosi per le gare contro Juventus, Verona e quella contro i nerazzurri in programma il 10 marzo. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - ...