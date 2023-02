Spezia | Gotti | “Il Napoli ha vinto per i nostri troppi errori”

recupera il suo pezzo da novanta Buone notizie per Lucae per i tifosi dello. M'Bala Nzola è tornato. Il centravanti h a saltato per un infortunio muscolare le ultime tre partite di campionato , ma ormai il countdown sul suo rientro è ...Lo ha detto il tecnico delloLucanella conferenza stampa della vigilia del match esterno contro l'Empoli, tornando a commentare la sconfitta col Napoli dello scorso turno. L'allenatore ...

Spezia, Gotti: "Nzola ed Ekdal Non mi prendo rischi inutili" Fantacalcio ®

Spezia, Gotti: "Troppi errori clamorosi che hanno fatto vincere il Napoli" Tutto Napoli

Spezia, Gotti: "Tante assenze, penso a qualche modifica. Nzola Niente rischi inutili" TUTTO mercato WEB

Spezia, sorride Gotti: Nzola a disposizione, titolare con l'Empoli Fantacalcio ®

Empoli-Spezia, la conferenza di Gotti: le parole su Nzola e Ekdal Tuttosport

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, attraverso la conferenza stampa della vigilia della partita contro l'Empoli, ha parlato del momento dei suoi tirando in ballo anche il Napoli: "Fisicamente sto ...Più del 50% del bottino dello Spezia, a segno per 17 volte finora. L’attaccante angolano ha saltato le ultime 3 partite e i liguri sono rimasti sempre a secco, contro Roma, Bologna e Napoli. Il ...