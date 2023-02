Spartacus | Starz lavora al reboot col creatore della serie originale

potrebe tornare sugli schermi con una nuova serie in fase di sviluppo per conto die di cui Steven S. DeKnight dovrebbe essere showrunner e produttore. Il franchise televisivo in ...potrebe tornare sugli schermi con una nuova serie in fase di sviluppo per conto die di cui Steven S. DeKnight dovrebbe essere showrunner e produttore. Il franchise televisivo in ...

Spartacus: Starz ordina il revival della serie storica 10 anni dopo il finale Everyeye Serie TV

Spartacus è tornato alla Starz con lo showrunner originale Asiatica Film Mediale

Spartacus: in lavorazione la serie sequel per Starz Lega Nerd

Addio a Ioane John King, morto il Rhaskos di Spartacus Sky Tg24

I motivi per cui Spartacus è una serie sottovalutata WIRED Italia

A dieci anni dalla sua conclusione ufficiale, Starz ha deciso di ordinare una nuova stagione revival di Spartacus, il dramma storico ispirato al celebre personaggio portato al cinema anche da Stanley ...Lionsgate punched through Wall Street forecasts, reporting a jump in revenue to $1 billion last quarter on a record $845 million in sales from its hefty film and television library. The company ...