Spartacus | revival in lavorazione con l’autore originale

A dieci anni dalla sua conclusione ufficiale, Starz ha deciso di ordinare una nuova stagionedi, il dramma storico ispirato al celebre personaggio portato al cinema anche da Stanley Kubrick nel film con Kirk Douglas. Per l'occasione, Steven DeKnight , creatore e ...A dieci anni dalla sua conclusione ufficiale, Starz ha deciso di ordinare una nuova stagionedi, il dramma storico ispirato al celebre personaggio portato al cinema anche da Stanley Kubrick nel film con Kirk Douglas. Per l'occasione, Steven DeKnight , creatore e ...

US network Starz is in development on a revival of its historical drama franchise Spartacus, with Steven S DeKnight to return as showrunner and executive producer. Spartacus: Blood And Sand debuted on ...Scritta da DeKnight, nel progetto anche come showrunner e produttore esecutivo, la nuova serie seguirà le vicende dell'originale, sviluppandosi all'indomani della sconfitta di Spartacus e del suo ...