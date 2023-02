(Di venerdì 10 febbraio 2023) L'iniziativa del sindaco Adams Come informa TgCom24, il sindaco di New York, Eric Adams , aveva affisso numerosi cartelli arecitanti: ': zona senza pistole'. Un'iniziativa ...

Square , celebre piazza sita nel distretto di Manhattan, a New York. Un ragazzo di 22 anni è morto dopo essere stato raggiunti da alcuni colpi di arma da fuoco. Secondo un testimone ...Terremoto in Turchia, padre non lascia la mano della figlia morta SU MIGRANTI E UCRAINA Il vertice Ue di Bruxelles: focus su Ucraina e immigrazione NELL'ORA DI PUNTA New York,Square: ...

New York, spari vicino a Times Square: morto un 22enne TGCOM

Spari a due passi da Times Square, morto un 22enne laRegione

Spari a Times Square: morto un 22enne Notizie.it

LA, spari durante Capodanno lunare: 10 morti. Killer forse suicida Sky Tg24

California: spari durante la festa del Capodanno cinese, morti Euronews Italiano

Spari a Times Square: sarebbero due gli individui responsabili della morte del giovane, nella piazza sita a Manhattan vige il divieto di girare armati.Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...