Spalletti | «Siamo vicini a quanti stanno soffrendo a causa del terremoto»

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha lanciato un appello tramite il proprio profilo Instagram in seguito alche ha colpito Turchia e Siria negli scorsi giorni. Il tecnico di Certaldo ha voluto ringraziare tutti coloro che, a fronte di questo tragico evento,prestando aiuti alla popolazione colpita. Di seguito l’appello di: «Il terribileche ha colpito la Turchia e la Siria ha scosso anche le anime di tutti noi. Dobbiamo fare sentire la nostra vicinanza a tutte le persone chedi questo drammatico evento e a tutte gli eroi che sono corsi in soccorso». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciano...

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Il Salone d'Onore del Coni, a Roma, ospiterà lunedì prossimo, 13 febbraio, la cerimonia di consegna della 13/a edizione del "Premio Andrea Fortunato - ...Luciano Spalletti, e il direttore di Raisport Alessandra De Stefano. Un riconoscimento sarà assegnato a Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, prima società in Italia ad adottare il ...