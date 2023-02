Spal | De Rossi port pace | ' ' Abbiamo tutti lo stesso obbiettivo' '

Dopo le tensioni sul mercato che hanno accompagnato tutta la settimana della, il tecnico getta acqua sul fuoco. Le parole di Daniele De ...tutte le notizie di- de -- nainggolan tacopina -Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ ...

SPAL, De Rossi: "Con la Roma giocavamo in casa anche in trasferta. Vedo grande appartenenza anche qui" Voce Giallo Rossa

SPAL, De Rossi: "Affrontare il Venezia come fosse una finale. Nainggolan giocherà dal 1'" TUTTO mercato WEB

De Rossi prima di Venezia-SPAL: "Non è uno spareggio. Tutto chiarito con Lupo e il presidente" LoSpallino.com

Spal, col Venezia è scontro in zona salvezza. De Rossi: “Ma non chiamatelo spareggio” | estense.com Ferrara Estense.com

Spal, De Rossi sui tifosi della Roma: "Forti e passionali, in trasferta sembrava di giocare all'Olimpico" LAROMA24

Daniele De Rossi in conferenza stampa Daniele De Rossi ha presentato la sfida tra Venezia e Spal in conferenza stampa. Ha parlato anche del suo passato alla Roma. Ecco le sue parole: “Ho legato la mia ...L'ex capitano della Roma e attuale allenatore della Spal Daniele De Rossi ha parlato in conferenza prima della partita di campionato contro il Venezia, ricordando con nostalgia i tanti anni passati ...