Space Oddity | Kyra Sedgwick dirige il marito Kevin Bacon | ecco il primo trailer!

E' stato diffuso in streaming il trailer ufficiale di, dramedy diretta da Kara Sedgwick , al suo debutto dietro la macchina da presa e nel cui cast spicca anche il marito di quest'ultima, Kevin Bacon . Il film, presentato in anteprima a ...Il ventaglio di tinte esalta anche la Pop Art di Andy di Bluvertigo : impera tra le opere un David Bowie di, alchimista ardito che così sapientemente ha orchestrato con note e nuances ...

Space Oddity: Kyra Sedgwick dirige il marito Kevin Bacon, ecco il ... Movieplayer

Dov'è la Tesla Roadster lanciata nello spazio InsideEVs Italia

Harry Styles come David Bowie Il parere del produttore Tony Visconti Radiofreccia

David Bowie e Space Oddity, significato e storia della canzone Radio Capital

Sinestesie al Miramare the Palace - Evento Arte contemporanea in ... Itinerarinellarte.it

E' stato diffuso in streaming il trailer ufficiale di Space Oddity, dramedy diretta da Kara Sedgwick, al suo debutto dietro la macchina da presa e nel cui cast spicca anche il marito di quest'ultima, ...When Alex gives up on earth and decides to leave it all behind for a one-way mission to Mars, an unexpected romance forces him to choose between an uncertain journey to the stars or an even more ...