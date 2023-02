Spaccia cocaina mentre è ai domiciliari | 28enne portato in carcere

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli arrestinon gli avevano impedito di continuare are droga, aveva solo spostato il suo business dalla strada al divano di casa. Non aveva però fatto i conti con gli agenti della Squadra Mobile di Benevento che lo hanno beccato a cederea un acquirente. A finire in manette è stato Daniele Pizzone, 28 anni, di Benevento, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, difeso dall’avvocato Gerardo Giorgione, stava proseguendo di scontare la sua pena agli arresti, ma per quanto appurato dagli agenti aveva trovato il modo per mettere nuovamente in piedi il suo giro di affari. Dopo l’arresto Pizzone è stato trasferito neldi Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.