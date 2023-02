SOTTOTITOLI Macron | Nessun bilaterale con Meloni Io rispetto sempre tutti per principio

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Bruxelles, 10 febbraio 2023 "Non ho avuto un incontrocon, ci siamo incrociati. Sono contento che abbiamo fatto insieme una cosa importante per l'Ucraina. Io sonoso ...

Così il presidente francese Emmanuel, al termine del vertice Ue, ha risposto a chi gli chiedeva dello stato dei rapporti con la presidente del Consiglio dopo lo scambio di battute avvenuto ...Così il presidente francese Emmanuel, al termine del vertice Ue, ha risposto a chi gli chiedeva dello stato dei rapporti con la presidente del Consiglio dopo lo scambio di battute avvenuto ...

SOTTOTITOLI Macron: "Nessun bilaterale con Meloni. Io rispetto ... La7

SOTTOTITOLI Ucraina, Biden: Lunga telefonata con Scholz, Macron e Meloni. Siamo totalmente uniti ilgazzettino.it

SOTTOTITOLI Ucraina, Biden: Lunga telefonata con Scholz, Macron ... ilgazzettino.it

Macron: "Risponderemo alla rabbia che è stata espressa" RaiNews

SOTTOTITOLI Macron: "Pronto a lavorare con Meloni, la vedrò al ... AGI - Agenzia Italia

(Agenzia Vista) Bruxelles, 10 febbraio 2023 "Non ho avuto un incontro bilaterale con Meloni, ci siamo incrociati. Sono contento che abbiamo fatto insieme una cosa importante per l'Ucraina. Io sono se ...Il terremoto in Turchia e Siria, Sanremo, la proposta di costruire muri per i migranti, le elezioni, i rincari delle Rsa. La rassegna stampa ...