Sostegno di Confai alla strategia forestale lombarda

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “La crescita della superficie boschiva verificatasi in Lombardia negli ultimi anni dev’essere accompagnata da un progressivo consolidamento dellaregionale in atto,quale occorre dare continuità con la nuova programmazione della Pac, puntando ad un progressivo potenziamento della filiera bosco-legno-energia”, così Leonardo Bolis, presidente diBergamo eLombardia, organizzazioni appartenentirete nazionale di CAI Agromec, ha commentato l’ingresso in una prima fase operativa dei progetti territoriali finanziati dRegione Lombardia nel dicembre 2022 al fine di promuovere interventi di prevenzione dei danni alle foreste causati da calamità naturali, incendi ed eventi climatici avversi. Nell’occasione, lo ricordiamo, la ...

... non sono previsti nei Programmi di sviluppo rurale adeguate misure didel precision ... A lanciare l'allarme è Leonardo Bolis , presidente diLombardia, la prima realtà associativa in ...... non sono previsti nei Programmi di sviluppo rurale adeguate misure didel precision ... A lanciare l'allarme è Leonardo Bolis , presidente diLombardia, la prima realtà associativa in ...

La visione di Confai Bergamo sulla politica agricola europea 2023-2027 BergamoNews.it

Pochi fondi per l'innovazione nel settore agricolo: Confai Lombardia ... Mantovauno.it

Nuova Pac: più fondi per copertura contro le calamità naturali. Bolis: “Giudizio positivo sull’incremento delle risorse” BergamoNews.it

Gasolio agricolo agevolato, quali regioni aumentano le quote Agronotizie

Credito d'imposta per gasolio fino a marzo 2023 - Agrimeccanica Agronotizie

“Se da un lato la nuova Pac garantisce la continuità di un progetto comunitario pluridecennale di sostegno al settore primario e rafforza ... a sopportare”, così Leonardo Bolis, presidente di Confai ...