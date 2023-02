Smart working | proroga al 30 giugno per i fragili | le novità del Milleproroghe

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Dopo laal 31 marzo arrivata con la Legge di Bilancio 2023, arriva un nuovo prolungamento delloper i lavoratori, fino al 302023. Per i lavoratori genitori di figli under 14 arriva lasolo nel settore privato. A stabilirlo un emendamento al Decreto, attualmente in discussione al Senato per la conversione in legge.“Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Governo mantengono le promesse sullafino al 30per i lavoratori, tanto del settore pubblico che di quello privato“, riferisce una nota del Ministero, che poi prosegue:“Il Ministro Marina Calderone, in tal senso, aveva già annunciato durante il question time al Senato del ...