Smart working lavoratori fragili | scadenza prorogata al 30 giugno 2023 | le novità

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ad ogni modo, il testo della conversione in legge del decreto Milleproroghe è atteso in Gazzetta Ufficiale entro la fine di febbraio, e si saprà quindi con certezza quali saranno le misure ...

Arriva l'attesa proroga delloper i lavoratori fragili , l'attuale scadenza del 31 marzo slitta al 30 giugno 2023 . La novità è contenuta in uno degli emendamenti al decreto Milleproroghe , approvato il 9 febbraio ...Loper fragili e genitori figli under 14 non termina il 31 marzo Grazie all'approvazione di due emendamenti al decreto Milleproproghe, il lavoro agile verrà prolungato per i fragili, ma ...

Smart working, cambiano ancora le regole. Cosa c’è da sapere in 5 domande e risposte Il Sole 24 ORE

Proroga smartworking per genitori e fragili nel privato - Cronaca Agenzia ANSA

Decreto Milleproroghe: smart working al 30 giugno per i fragili. Con altre proroghe Ipsoa

Smart working, proroga al 30 giugno per fragili e genitori di under 14 (ma non per tutti): cosa succede per... Corriere della Sera

La proroga dello smart working divide lavoratori pubblici e privati Linkiesta.it

Il problema, secondo i Dem sarebbe che Giorgia Meloni e i suoi avrebbero detto “no” a tutte le altre proroghe per i fragili, contenute sempre nel testo, cosa che impedisce di tutelare i lavoratori che ...«Accolgo con grande gioia la proroga dello smartworking per i fragili, per il pubblico così come per il privato, fino al 30 giugno. Un intervento sul quale mi sono spesa con i colleghi di maggioranza ...