Smart working | cambiano ancora le regole Cosa c’è da sapere in 5 domande e risposte

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Le novità entreranno in vigore a fine febbraio con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto Milleproroghe

Le novità entreranno in vigore a fine febbraio con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto Milleproroghe La normativa sullocambia ancora. Con gli emendamenti al Milleproroghe approvati il 9 febbraio 2023 in commissione Bilancio e Affari costituzionali del Senato torna il diritto a richiedere (e ottenere) il ...

ROMA – “E’ stato approvato in Commissione Bilancio un emendamento di Fratelli d’Italia che proroga di tre mesi lo smart working per i lavoratori fragili, sia nel privato che nel pubblico. Un ...Alla fine il dietrofront del governo è arrivato. I lavoratori fragili del settore pubblico, ma anche del privato, potranno continuare a usufruire dello smart working semplificato (che prescinde dagli ...