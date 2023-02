Slittino | Nations Cup 2023 | Alex Gufler e Verena Hofer partono bene a Winterberg

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Sul budello tedesco disono terminate le qualifiche per la tappa di Coppa del mondo dellaCupdiartificiale. Il migliore degli azzurri è, che si è piazzato in quarta posizione nel singolo maschile attardato di 0?204 dal vincitore di giornata, l’atleta romeno Valentin Cretu, primo in 52?412. Sul podio anche il tedesco Florian Mueller (+0?034) e lo statunitense Jonathan Gustafson (+0?101). Per quanto riguarda gli altri italiani in gara, Lukas Peccei è ottavo, Leon Felderer decimo e Lukasquattordicesimo. Nel singolo femminile l’austriaca Hanna Prock fa registrare il miglior crono in 56?202, davanti alla compagna di squadra Lisa Schulte a 0?021 e alla statunitense Emily Sweeney, terza a 84 millesimi. ...