Slittino | Coppa del Mondo Winterberg 2023 | avanti gli italiani dopo la Nations Cup

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Nuovo week-end per ladeldisu pista artificiale: si resta in Germania, questa volta il massimo circuito internazionale fa tappa a. Domani edomani le gare, oggi si sono disputate le prove diCup. Avanzano in massa tra gli uomini gli azzurri: nella gara vinta dal rumeno Valentin Cretu in 52.412, accedono alla gara diAlex Gufler, quarto, Leon Felderer, decimo e Lukas Gufler, quattordicesimo. Non qualificato (non era iscritto, ha partecipato solo come test), ma eccellente ottavo il giovanissimo Lukas Peccei. Al femminile al comando l’austriaca Hannah Prock in 56.202. Si qualificano alla gara Verena Hofer e Marion Oberhofer, rispettivamente quarta e quinta, mentre è settima Nina Zoeggeler, che si è solamente testata. Non ...