Skeleton | Coppa del Mondo Igls 2023 | rimonta devastante per Kimberley Bos | nona Valentina Margaglio

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Dopo la beffa iridata, arrivata per un solo centesimo, arriva il pronto riscatto perBos. La neerlandese si impone nella tappa delladeldiin quel di(Austria), cogliendo il secondo successo in stagione e riavvicinandosi alla vetta della graduatoria in chiave sfera di cristallo. Successo che sa di clamoroso, visto che frutto di unamostruosa: dall’undicesima piazza della prima run, all’1:46.35 che le vale il trionfo frutto di una discesa strepitosa. La statunitense Hallie Clarke deve arrendersi per 28 centesimi (era al comando dopo la prima run), mentre terza troviamo la belga Kim Meylemans. Top-5 completata da due quarti posti a pari merito per Janine Flock e Mirela Rahneva. Un po’ di delusione da...

Nuovo appuntamento con ladel mondo per la squadra disul budello di Igls, in Austria. Dopo il Mondiale disputato sul budello naturale di St. Moritz, gli azzurri si sposteranno in Austria dal 5 febbraio, per il ...Si tratta di una sede di gara storica visto che nella storia ha ospitato oltre 100 gare di... Bob, slittino eal Cortina Sliding Centre. Cortina d'Ampezzo sarà la sede di gara anche del ...

11.30 Skeleton, Coppa del Mondo a Igls (Austria): gara femminile – Diretta streaming su ...