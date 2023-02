Skeleton | CdM femminile | Bos trionfa a Igls | nono posto per Margaglio

(Di venerdì 10 febbraio 2023) La garavalida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di, di scena sul budello austriaco di, ha vistore Kimberley Bos. L’atleta olandese si è imposta con il tempo di 1’46?35, precedendo la statunitense Clarke e la belga Meylemans, rispettivamente per 28 e 33 centesimi. Nona piazza invece per l’azzurra Valentina, che ha concluso a 63 centesimi dalla vetta.stante il quattordicesimoal termine della prima manche, dovuto a un errore commesso nel finale, l’atleta italiana si è riscattata ed ha risalito la china grazie al quarto tempo di run. Più indietro la connazionale Alessandra Fumagalli, 19^ a 1’57”. SportFace.

