“Situazione drammatica” Allagamenti e famiglie isolate | decine di comuni sott’acqua

(Di venerdì 10 febbraio 2023) La Sicilia nella morsa del maltempo; da ieri sera venti forti e pioggia stanno interessando grane parte dell’Isola: ad essere colpite le province di Siracusa, Ragusa, Catania e altre zone orientali. “Una- dichiara l’assessore alla Protezione civile di Siracusa Enzo Pantano- alla quale stiamo cercando di fronteggiare con tutti i mezzi a nostra disposizione. Rilanciamo l’appello ad evitare gli spostamenti a causa del pericolo legato all’intensità degli eventi atmosferici”. Scrive Blog Sicilia come: “Sono 70 le persone sfollate, tra Siracusa e provincia: nel capoluogo sono state condotte nella Palestra Akradina o nella sede dell’assessorato alle Politiche sociali per poi essere smistate in altre strutture”. A preoccupare sono le violente mareggiate. Leggi anche: “Non uscite di casa”. Meteo Italia, i...

Ma laè davveroe difficile perché hanno perso tutto, non c'è una palazzina rimasta in piedi , non c'è acqua, non c'è riscaldamento, qui non c'è più niente'. È quanto racconta ...Nonostante la presenza a Sanremo, non manca l'attenzione verso ladel terremoto in Turchia e Siria. Articoli Correlati La Misericordia di Melito Porto Salvo dal Papa La ...

Maltempo Siracusa, allagamenti e pioggia: «È una situazione drammatica» - I video Open

Maltempo a Siracusa. Decine di persone bloccate in auto o in casa. L'assessore Pantano: "una situazione drammatica" Siracusa News

Maltempo, allagamenti, esondazioni, 70 sfollati, “situazione drammatica” (FOTO) BlogSicilia.it

Maltempo, allagamenti, esondazioni e famiglie isolate, “situazione drammatica” BlogSicilia.it

Maltempo: in Sicilia allagamenti e case isolate, «situazione drammatica» Corriere della Sera

(LaPresse) Sempre più drammatica la situazione nella Siria settentrionale, colpita come la Turchia meridionale dal devastante terremoto di lunedì 6 febbraio che ha causato migliaia di vittime. A ...«Una situazione drammatica», dice l’assessore alla Protezione civile Enzo Pantano, «alla quale stiamo cercando di fronteggiare con tutti i mezzi a nostra disposizione. Rilanciamo l’appello ad evitare ...