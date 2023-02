Sisma Turchia - Siria | 22 375 i morti

Sale a 22.375 il bilancio delle vittime provocate dai terremoti che hanno colpito lae la Siria: lo riporta secondo Sky News. Di queste, 18.991 sono morte ine 3.384 in Siria. Il numero dei feriti, nei due Paesi, è salito invece ad almeno 75 mila. .Non possiamo girarci dall'altra parte, nessuno può farlo dopo la tragica catastrofe che ha piegato due Paesi, quello dellae della Siria , quelspaventoso e potente che ha mietuto oltre ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 21.000 morti. Ancora salvataggi miracolosi - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia, dichiarato lo stato di emergenza Protezione Civile

Terremoto Turchia e Siria, bambino di 10 anni estratto vivo da macerie dopo 90 ore LIVE Sky Tg24

Sisma Turchia-Siria:partita nave San Marco con ospedale italiano - Ultima Ora Agenzia ANSA

Terremoti in Turchia e Siria: oltre 21 mila vittime. Lungo la faglia deformazione di 300 chilometri - Video: il salvataggio di Sham e suo fratello grazie ai Caschi Bianchi - Video: il salvataggio di Sham e suo fratello grazie ai Caschi Bianchi RaiNews

Intanto in Turchia solo a Urfa e Kilis infatti le ricerche sono giunte ... una delle principali città colpite, quando dal sisma erano già trascorse 82 ore. Sempre a Malatya nella giornata di oggi sono ...