Sisma Siria | Unhcr | oltre 5 mln potrebbero aver perso casa

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ben 5,3 milioni dine nella solaessere rimaste senzaa causa del devastante terremoto che l'ha colpita insieme alla Turchia. Lo rende noto l', l'Agenzia Onu per i ...

Facendo proprio l'appello di Papa Francesco, che invita alla preghiera e ad azioni concrete, il cardinale Angelo De Donatis, vicario per la Diocesi di Roma, ha contattato la nunziatura inper ...Ben 5,3 milioni di persone nella solapotrebbero essere rimaste senza casa a causa del devastante terremoto che l'ha colpita insieme alla Turchia. Lo rende noto l'Unhcr, l'Agenzia Onu per i Rifugiati. L'organizzazione sta facendo ...

Terremoto tra Turchia e Siria, il bilancio delle vittime è di 22.375. Ragazzo salvato dopo 94 ore - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto Siria-Turchia, le immagini di una strada dilaniata vista da un drone. VIDEO Sky Tg24

Terremoti in Turchia e Siria: oltre 21 mila vittime. Lungo la faglia deformazione di 300 chilometri - Video: il salvataggio di Sham e suo fratello grazie ai Caschi Bianchi - Video: il salvataggio di Sham e suo fratello grazie ai Caschi Bianchi RaiNews

Terremoto, migliaia di richieste di adozione per Aya, bimba siriana nata sotto le macerie Sky Tg24

Il «miracolo» di Aya e Yagiz, i due neonati estratti vivi dalle macerie del terremoto in Siria e Turchia Corriere della Sera

Una raccolta fondi per le popolazioni colpite dalle due violentissime scosse di terremoto. La Diocesi di Roma istituisce un fondo straordinario per l’emergenza terremoto in Turchia e Siria e tramite l ...(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Ben 5,3 milioni di persone nella sola Siria potrebbero essere rimaste senza casa a causa del devastante terremoto che l'ha colpita insieme alla Turchia. Lo rende noto l'Unhcr, ...