Sisma Siria | Assad e la first lady in ospedale ad Aleppo

In seguito alla catastrofe umanitaria causata dal terremoto in Turchia e, gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione temporanea di alcune sanzioni economiche al governo centrale di Damasco incarnato dal contestato presidente Bashar al Assad. In una circolare ......Bashar al Assad e la first lady Asma si sono recati stamani in visita all'ospedale pubblico di Aleppo a visitare alcuni feriti del terremoto che ha colpito le regioni nord - occidentali della. ...

Terremoto Turchia e Siria, bambino di 10 anni estratto vivo da macerie dopo 90 ore LIVE Sky Tg24

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 21.000 morti. Ancora salvataggi miracolosi - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto Turchia-Siria, quasi 22mila morti | Trovata viva dopo 90 ore una bambina di 10 anni TGCOM

Cina, Usa rimuovano sanzioni unilaterali Siria dopo sisma - Ultima Ora Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia, sei estratti vivi dopo 102 ore. Usa tolgono sanzioni a Siria Corriere della Sera

22.15 Sisma,Guterres:è il momento dell'unità "Questo è il momento dell'unità, non di politicizzazioni o divisioni, è il mo- mento di fornire un enorme supporto". Così il segretario Onu, Guterres,sul ...21.45 Sisma Turchia-Siria: faglia di 300 km Il terremoto provocata dal terremoto del 6 febbraio tra Turchia e Siria ha provocato una deformazione, ossia una spaccatura che si estende per 300 km lungo ...