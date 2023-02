(Di venerdì 10 febbraio 2023) La Turchia hamentre tentava di fuggire all', Mehmet Yasar Coskun, imprenditore edilizio che fece costruire ad Hatay il grande complesso Ronesans Rezidans, completamente crollato con ...

Secondo Hurriyet, l'imprenditore è statoall'aeroporto di Istanbul, era diretto verso il Montenegro e aveva con sé del denaro al momento della cattura. . 10 febbraio 2023... ma la notte c'è stato il, quindi non si sono visti'. Le criptovalute sono come il '... lI latitante Antonio Strangio affiliato alla 'ndrangheta è statolo scorso 2 febbraio a Bali, in ...

Sisma: arrestato costruttore turco, stava fuggendo all'estero - Mondo Agenzia ANSA

Hatay, 4 arresti per post sui social polemici contro i ritardi dei soccorsi dopo il sisma la Repubblica

Sisma: arrestato costruttore turco, stava fuggendo all'estero Giornale di Brescia

TERREMOTO: OLTRE 5MILA LE VITTIME UFFICIALI. PRIME PROTESTE (E ARRESTI) PER I RITARDI NEI ... Radio Onda d'Urto

Sisma: arrestato costruttore turco, stava fuggendo all'estero Gazzetta di Parma

La Turchia ha arrestato mentre tentava di fuggire all'estero, Mehmet Yasar Coskun, imprenditore edilizio che fece costruire ad Hatay il grande complesso Ronesans Rezidans, completamente crollato con i ...Sono più di 21mila le persone che hanno perso la vita in Siria e in Turchia a causa del terremoto. Lo riferiscono le autorità sanitarie e non dei due Paesi, mentre si continua a scavare sotto le ...