(Di venerdì 10 febbraio 2023) Membri dell'Unità Militare d'Emergenza spagnola hanno estrattooggi in Turchia un bimbo e una bimba dalle macerie del terremoto che ha colpito parti di Turchia e Siria: lo ha riferito il ...

Poco dopo, anche la madre dei dueè stata estratta ancora in vita: lo ha riferito lo stesso Ministero della Difesa spagnolo in un tweet. Il post è accompagnato da un video del momento, in cui ...Ad Hatay è stato salvato un bimbo di 2 anni, estratto vivo a 80 ore dal. Fra le persone che mancano all'appello, conferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani , ci sono sette cittadini ...

Sisma, 2 bimbi e madre trovati vivi da soccorritori spagnoli Tiscali Notizie

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Il Programma alimentare mondiale "lancia un appello per 77 milioni di dollari per fornire assistenza con razioni alimentari e pasti caldi a un totale di 874.000 persone colpite ...La portata del disastro che ha colpito Turchia e Siria è evidenziata dalle immagini satellitari pubblicate dalla Maxar Technologies. Frame che mostrano la distruzione dopo il terremoto nelle varie ...