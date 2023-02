Siria | la luce di Aya | la neonata salvata sotto le macerie del terremoto

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Si scrive Aya si legge miracolo. E’ questa la storia dellatrovata vivaledelinancora attaccata al cordone ombelicale della madre. E ora in migliaia, da varie parti del globo, si fanno avanti per adottarla visto che la piccola non ha nessuno: oltre alla madre il sisma ha ucciso anche il padre e quattro fratelli. Il momento delggio della(Ansa)Ladelle: l’unicanel disastro del“Non volevamo più che venisse chiamata lanelle, così abbiamo deciso di darle un nome. Si chiama Aya, che in arabo significa ‘miracolo, segno di Dio'”, così uno zio del padre, unico parente ...