Sinner-Sonego oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Montpellier 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Jannikaffronterà Lorenzonei quarti di finale del torneo ATP 250 di(cemento indoor). Per l’altoatesino sarà l’esordio nel torneo. Al primo turno, infatti, ha potuto beneficiare di un bye in qualità di testa di serie numero due. Agli ottavi di finale, invece, ha approfittato del forfait dell’ungherese Marton Fucsovics a causa di un problema fisico. Il torinese, invece, è più che rodato. Nelle prime due uscite ha messo in mostra un tennis di livello assoluto riuscendo a prevalere in due set prima sul padrone di casa Benjamin Bonzi e poi sul serbo Filip Krajinovic, due giocatori sempre molto pericolosi sulle superfici veloci. C’è tanta curiosità di assistere al confronto tra i due azzurri, che mai si sono incontrati in carriera a qualsiasi livello. Saràa partire ...