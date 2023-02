Sinner-Sonego oggi | ATP Montpellier 2023 | a che ora inizia | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Jannike Lorenzosi affronteranno per la prima volta in carriera con in palio un posto nelle semifinali del torneo ATP di. Sul cemento francese va in scena un derby azzurro sicuramente molto interessante, con l’altoatesino e il piemontese che hanno avuto un buon avvio di stagione.è approdato ai quarti di finale senza giocare. Infatti il numero diciassette del mondo ha sfruttato un bye al primo turno e poi il ritiro dell’ungherese Marton Fucsovics. Sicuramente Jannik arriva molto riposato, ma nello stesso tempo non scende in campo dall’ottavo di finale in Australia contro Tsitsipas e quindi c’è la possibilità che debba ritrovare un po’ il ritmo partita. Diverso sicuramente il cammino di. Un buonissimo esordio contro il numero uno di Francia, Benjamin Bonzi, poi ...