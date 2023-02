Sinner-Sonego | atto primo | perché è stata una partita chiave

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Jannikha battuto Lorenzoai quarti di finale del torneo ATP 250 di Montpellier. Il numero uno italiano si è imposto 6-4 6-2 sull’avversario dopo un incontro giocato a viso aperto. Si è trattato della prima sfida in assoluto tra i due nel circuito ATP. “In Davis abbiamo avuto modo di allenarci insieme – ha dettoa fine– Ci conosciamo bene ed è un peccato esserci incontrati già ai quarti di finale”. Per l’altoatesino è stato il sesto derby in carriera, nel circuito maggiore, con altrettanti successi sempre contro avversari diversi: nel 2021 a Melbourne contro Travaglia, contro Mager al Roland Garros e contro Musetti ad Anversa, nel 2022 contro Fognini a Roma e contro Agamenone a Umago. Anche persi è trattato del sesto confronto contro un connazionale, ma lo score è ...