Sinner-Fils | Semifinale ATP Montpellier 2023 | a che ora inizia | dove vederlo in tv | programma | streaming

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Jannikaffronterà Arthurnelladel torneo ATP 250 di. Il tennista italiano, capace di vincere il derby contro Lorenzo Sonego agli ottavi, se la dovrà vedere con l’insidioso francese, anch’egli capace di imporsi contro un connazionale nel turno precedente sul cemento della località transalpina. L’altoatesino incrocerà la racchetta con il giovane padrone di casa, ritenuto dagli addetti ai lavori un potenziale fenomeno dell’imminente futuro. L’appuntamento è per sabato 11 febbraio alle ore 15.00. Jannik, ritornato a giocare dopo gli Australian Open e salito virtualmente al 15mo posto del ranking ATP, se la dovrà vedere contro il virtuale numero 117 al mondo. Il nostro portacolori partirà con tutti i favori del pronostico, ma dovrà stare particolarmente attento al ...

scenderanno in campo sabato 11 febbraio alle ore 15:00 . La diretta televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre

