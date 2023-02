Sinistra Italiana | Ruzzini | “Mi candido perché in questi anni ho visto l’importanza delle politiche regionali”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Bergamo. C’è chi ha fatto della coerenza il suo stile di vita. E se a molti questa cosa può sembrare finta o ingigantita, bhé, pazienza. Chi la conosce lo sa come è fatta. E prima ancora, a saperlo, è lei. Che di scelte, anche controcorrente, nella vita un po’ ne ha fatte. Come tutti, certo. Non da ultima quella di lasciare il partito, il Pd, al quale è stata legata dieci, per confluire in un’altra forza politica, anche se da non iscritta, Alleanza Verdi. Senza tessera, questa volta. Lei, Oriana, consigliera comunale a Bergamo, e prima ancora moglie e mamma di due ragazzi, Maria Vittoria e Giov, di professione farmacista, è una di quelle donne con la schiena dritta. Piaccia o non piaccia, è così. E senza stare a ricostruire, interpretare o raccontare i fatti di una vicenda ormai superata, ora ...