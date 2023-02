Signorini ad Antonella | “Se ti senti vittima di bullismo esci dal GFVip” | lei rimane

Leggi su biccy

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Alfonsoieri sera durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha parlato conFiordelisi che nel corso della settimane ha più volte parlato di “gruppo contro di lei”. “si sente fortemente messa in discussione da un bel gruppo di persone e le immagini che abbiamo mandato lo mostrano” – ha esordito Alfonso– “Vi devo dire che immagini come queste sono state sempre viste, non c’è niente di eccezionale. Senza andare a scomodare le primissime edizioni tipo quella di Floriana, più recentemente vi ricordate Soleil? Dayane? Maria Teresa? Avevano tutte una casa contro. Sono scese che si sono ripetute in tutte le edizioni, scene già viste, niente di eccezionali. La regola è che chi ha resistito pur essendo isolato, vedi Mauro Marin, vedi Guendalina Tavassi, sono tutti arrivati fino ...