Sicilia | i deputati dell’Ars si confermano l’aumento di stipendio | guadagneranno 890 euro al mese in più

Leggi su tpi

(Di venerdì 10 febbraio 2023) I parlamentarini non cedono. L’Assemblea regionalena ha confermatoda 890per adeguare al costo della vita gli stipendi dei parlamentari. Una scelta che aveva suscitato qualche polemica negli scorsi giorni, fino all’intervento di Giorgia Meloni che avrebbe espresso il proprio disappunto per la scelta. Da qui la decisione di sottoporre a voto segreto un emendamento per abrogare la legge del 2014 che aveva introdotto la rivalutazione delle retribuzioni al costo della vita, pari attualmente a 11.100al, tra indennità e diaria. La proposta per abolire l’adeguamento, presentata da Cateno De Luca, leader del gruppo Sud chiama Nord, era stata appoggiata anche daidel Movimento 5 Stelle e dal capogruppo di Fratelli d’Italia, ...