Sicilia | i deputati dell’Ars confermano l’aumento da 900 euro al mese Il voto segreto boccia l’abrogazione dell’adeguamento Istat

(Di venerdì 10 febbraio 2023) E’ arrivata nella notte la conferma della norma sugli adeguamentidelle indennità per i 70 parlamentarini: gli onorevoli percepiranno quest’anno 890lordi alin più in busta paga. Dopo che, almeno informalmente, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva espresso il suo disappunto, ci si attendeva che dall’Assemblea Regionalena (Ars) arrivasse un passo indietro. Invece, l’Ars ha respinto conun emendamento che prevedevadella legge che nel 2014 aveva introdotto l’automatismo della rivalutazione delle indennità al costo della vita. I quasi 900in più si aggiungeranno alla paga attuale di 11.100– tra indennità e diaria – di ogni deputato ...

Ma forse era solo fedeltà e orgoglio, fedeltà e orgoglio deidella Assemblea Regionale(peraltro qualcuno li ha candidati e soprattutto poi votati e quindi eletti) a quella che è ...'Mancano all'appello i voti di Cateno De Luca' 'La mancanza degli otto voti deidiVera e Sud chiama Nord - dice De Luca - ha determinato la bocciatura dell'emendamento presentato ...

