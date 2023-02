Sicilia | De Luca | ' Di Paola sapeva dell' aumento indennità deputati | politicamente repellente'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Palermo, 10 feb. (Adnkronos) - "Caro Nuccio Didal 14 dicembre sapeviistated hai taciuto e quando il presidente del Parlamentono Gaetani Galvagno ha detto a tutti i capigruppo che aveva avuto pressioni romane da Fratelli d'Italia per bloccare questohai fatto il solito sciacallaggio politico uscendo con una nota stampa e con dei post accusando gli altri di voler l'. Per il resto non ho nulla da condividere con personaggi senza dignità che pur rientrando tra i parassitia politica pretendono pure di fare i paladinia giustizia sociale. Ieri ti sei giustificato dicendomi che da Roma ti avevano imposto di attaccare il centrodestra su questa vicenda. Sei ...