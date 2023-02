Si rifiuta di lavare i piatti | 15enne presa a pugni | schiaffi e morsi dalla mamma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Sarebbe stataa botte per non aver voluto. Vittima dell’aggressione unache si èta di dare una mano nelle faccende domestiche e avrebbe ricevuto in conseguenza del suo rifiuto tante tante bottee dal suo nuovo compagno da necessitare le cure dei sanitari del 118. Il padre della ragazzina di fronte ai chiari segni sul corpo della sua bambina delle percorre subite ha deciso di sporgere denuncia nei confronti dell’ex moglie e del nuovo compagno. Il papà delladenuncia la sua ex La vicenda di cui è protagonista lasi svolge a Frosinone e a raccontarla è il Messaggero. La separazione tra i genitori della ragazzina è stata tutt’altro che semplice. Il papà avrebbe combattuto a ...