Shenzhou 15 | la passeggiata nello spazio dei cinesi

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Primaper gli astronautidal completamento della prima stazione spaziale cinese Tiangong Due tre membri dell'equipaggio della15 si sono avventurati all'esterno per istallare delle attrezzature. Fei Junlong, comandante dell'equipaggio, ha anche salutato la telecamera, dopodiché anche Zhang Lu è uscito dalla cabina. L'equipaggio della-15 è stato inviatolo scorso novembre, diventando il quarto gruppo di astronauti a bordo della prima stazione spaziale cinese. Gli astronauti condurranno diverse attività extraveicolari durante i sei mesi di permanenza in orbita, ha dichiarato la CCTV.

Nello stesso periodo dovrebbe partire anche Polaris Dawn, la primaspaziale commerciale,... La Cina prevede anche l'avvio delle missioni16 e 17, entrambe con un equipaggio di tre ...I membri dell'equipaggio di- 14 , Chen Dong e Cai Xuzhe, hanno eseguito laspaziale dalla camera di equilibrio del modulo Wentian, con Liu Yang che, dall'interno della stazione, ...

