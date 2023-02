SHARI in gara al Festival di Sanremo con “Egoista” | oggi duetterà con SALMO 

Leggi su udine20

(Di venerdì 10 febbraio 2023), inaldi2023 con il brano “”, si esibirà, venerdì 10 febbraio, durante la serata dedicata alle cover, insieme a SALMO. I due artisti porteranno sul palco del Teatro Ariston un medley di Zucchero Sugar Fornaciari. “Ho scelto Zucchero perché è tra i miei artisti italiani preferiti insieme a Mina – racconta– Mi piace molto la sua musica, ha portato il soul in Italia, in più in molte occasioni c’è una cantante donna sul palco con lui, quindi mi sembrava perfetto per la serata delle cover. Duetterò con Salmo che per me è un grande maestro e un esempio, si impegna tantissimo in quello che fa, mettendo sempre la musica al primo posto.” Da giovedì 9 ...