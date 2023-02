Serie B 2022 23 | un bel Genoa frena il Palermo | 2-0 al Ferraris

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Iltorna alla vittoria contro il, 2-0 alnella giornata valevole per la 24esima giornata di/23. Rossoblù che restano così in seconda posizione a quota 43, aquile cheno in sesta posizione con 34 punti. Inizio di match caratterizzato da ritmi alti e incessanti. I padroni di casa spingono però maggiormente, tante le occasioni da gol sprecate, fino ad arrivare alla rete del vantaggio. Al minuto 25? è Gudmundsson a scegliere la soluzione personale, calciando col destro sul secondo palo. Il match si sblocca, e ilnon fa attendere la reazione: è Brunori a sfiorare il pareggio con due chance ravvicinate. Secondo frazione con andamento altalenante, meno concretezza nelle conclusioni ma più contrasti di gioco. I rosanero non ...

A San Sirto, il match valido per la 22ª giornata di/2023 tra Milan e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro, Milan e Torino si affrontano nel match valido per la 22° giornata di campionato dellaA ......le 6 di mattina quando gli investigatori belgi hanno dato il via alle operazioni con unadi ... Cozzolino, viene spiegato, aveva "contatti diretti" con Atmoun e il 1 giugno, durante un ...

Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 22^ giornata Sky Sport

Serie A 2022-2023, dove vedere in diretta tv le partite della 22esima giornata (canali e telecronisti) Tvblog

Partite e orari della 22ª giornata di Serie A Il Post

Tutto chiede salvezza (2022) - Recensione della serie tv State of Mind

AC Milan-Torino, Serie A 2022/2023: squalificati, arbitro e classifica ... AC Milan

Televisione Spettacolo People Cultura Showbiz Look da Vip Grande Fratello Vip 2022 Venezia 79 Festival di Cannes 75 L'Isola dei Famosi 22 Amici 21 Vernice Coming Soon Supercinema Adesso Teatro ...Due anni e quattro mesi fa la loro ultima partita insieme da titolari in campionato, con la maglia della Fiorentina. Tre giorni dopo l'addio dell'azzurro e un anno fa quello del serbo, accomunati anch ...