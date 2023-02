Serie A | per i diritti rimane tutto così fino al 2026

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Calcio,tv prorogatial 2025-MF, di Andrea Pira, pag. 4 Sky e Dazn potranno mantenere itelevisi per il calcio italianoalla stagione 2025-. Lo prevede un emendamento al decreto Milleproroghe, sostenuto dal vice presidente della commissione Bilancio del Senato, Claudio Lotito, approvato ieri a Palazzo Madama. II presidente della Lazio riesce quindi a spuntarla. Un emendamento simile era già stato presentato senza fortuna nel corso dell’iter parlamentare della manovra. La proroga, di fatto di due anni e che porterà la durata massima dei contratti a cinque anni, scatterà però soltanto se dalle indagini di mercato non emergeranno offerte più convenienti. Ci sarà poi tempoal prossimo 31 luglio per richiedere i rimborsi del cashback. ...

... Osimhen - Kvaratskhelia e compagni guidano laA con 13 punti di vantaggio sulla seconda (l' ... Qui le quote sono ancora più nette: semprela Snai , il tricolore partenopeo è quasi alla pari, ......subito un grande successo e così nel 2018 fonda un partito vero creato da Kvartal 95 che è il gruppo che gli produce la. Nel 2019 annuncia la sua candidatura e il 21 aprile 2019 diventa...

Il teaser della nuova serie tv di Zerocalcare per Netflix Fumettologica

Zerocalcare - Arriva il teaser della nuova serie per Netflix MegaNerd

Zerocalcare torna con Questo mondo non mi renderà cattivo, il trailer della nuova serie Sky Tg24

Spider-Man Noir: La serie live-action in sviluppo per Prime Video ComingSoon.it

Spider-Man Noir, una serie live action per Prime Video è in ... HDblog

si tratta infatti di una serie di storie a fumetti che l’autore ha prodotto direttamente per il formato web. In realtà per la versione in volume le storie sono state reimpaginate in un formato più ...Via libera in commissione al Senato all'emendamento Lotito. C'è tempo fino al 31 luglio per chiedere il cashback. Così Andrea Pira su Milano Finanza. MF, di Andrea Pira, pag. 4 Sky e Dazn potranno ...