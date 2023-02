Serie A | Osimhen del Napoli è il miglior giocatore del mese di gennaio

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Victor, attaccante del, è stato elettodellaA deldiVictor, attaccante del, è stato elettodellaA deldiCOMUNICATO – Il premio EA SPORTS Player Of The Month diè stato assegnato al calciatore delVictor. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di– Cremonese, in programma domenica 12 febbraio 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di. Victorè risultato il più votato ...

Il Napoli di Luciano Spalletti, attuale capolista del campionato diA , questa domenica 12 febbraio alle ore 20:45 ospiterà nel posticipo la Cremonese di Davide ...per Kvarakshelia ein ...Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 16ª alla 20ª dellaA TIM 2022/2023. 'Nel mese di gennaio Victorsi è confermato un autentico Top Player, uno dei ...

UFFICIALE - Serie A, Osimhen miglior giocatore di gennaio! La premiazione domenica al Maradona Tutto Napoli

Victor Osimhen, attaccante del Napoli ... Vi ricordo che io ho giocato in Serie A quando c’erano Van Basten, Gullit, Baresi, Maldini, Del Piero, Roberto Baggio… Devo andare avanti Io, per fare gol, ...E Osimhen è stato indiscutibilmente il protagonista di queste vittorie: 7 gol in 5 partite di Serie A dopo la caduta di Milano, per l’attaccante di Lagos. Prestazioni che lo hanno imposto come il ...