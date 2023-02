Serie A | assist di Lotito a Dazn | diritti tv fino al 2026

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Una mossa di Cladio, presidente della Lazio, potrebbe rivelarsi decisiva per riassegnare itv aSecondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Repubblica,potrebbe aver blindato itv dellaalgrazie a Claudio. Il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia è infatti il primo firmatario di un emendamento al Decreto Milleproroghe approvato oggi in commissioni riunite Affari costituzionali e bilancio al Senato. Questo prevede la possibilità di prorogare i contratti tv ancora in corso “per il tempo necessario”, e comunque non oltre la durata complessiva di cinque anni. L'articolo proviene da Calcio News 24.