Seguita da casa fino al posto di lavoro | 28enne violentata nel parcheggio del supermercato

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Una ragazza di 28 anni è stataneldelin cui lavora da un 35enne di origini ecuadoriane. La vittima si era recata suldiin bicicletta, com’è solita fare tutte le mattine. I fatti risalgono al 7 gennaio scorso. L’uomo è stato arrestato a Cornaredo (Milano). Laera appena arrivata nel, quando è stata aggredita alle spalle e buttata per terra. Il 35enne le ha tappato con una mano la bocca per evitare che urlasse e le ha abbassato i pantaloni, palpeggiandola. Poi è fuggito. Grazie a filmati delle telecamere di video sorveglianza e alle testimonianze dei presenti, i carabinieri di Cornaredo sono riusciti a ricostruire quanto accaduto. L’uomo aveva seguito la vittima lungo il tragitto ...

L'uomo, arrestato, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Segue una donna di 28 anni e la violenta nel parcheggio del

Una ragazza di 28 anni è stata violentata nel parcheggio del supermercato in cui lavora da un 35enne di origini ecuadoriane. La vittima si era recata sul posto di lavoro in bicicletta, com’è solita fa ...L'uomo, a bordo della propria automobile, aveva seguito la donna nel suo tragitto da casa fino al luogo di lavoro, per poi aggredirla alle spalle nel parcheggio del supermercato, approfittando di una ...