“Se avessi davanti Messina Denaro | questa sarebbe la mia prima domanda” Il dilemma di Grasso che potrebbe essere risolto dal boss

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “Se qualcuno mi chiedesse ‘seMatteo, da dove inizieresti a fare le domande?’la, perché è una vita che mi arrovello su questo punto. Un punto fondamentale” dice Pietro, giudice a latere nel Maxiprocesso ed ex procuratore nazionale antimafia, durante la diretta di presentazione del libro di Lirio Abbate, “U siccu” (Paper First – Rizzoli), con l’autore e Peter Gomez. Il “punto fondamentale” di cui parlaè il cambio improvviso di strategia che portò alle stragi del ‘92 e del ‘93. Dopo che la Cassazione rese gli ergastoli definitivi con sentenza del del 30 gennaio 1992, Riina spedì un commando di suoi fedelissimi – Giuseppe Graviano, Matteo ...

"Sela faccia di Giorgia, ti giuro che gli servirebbe una plastica". Questa scritta, in rosso, è apparsa a Bologna, sotto un'altra firma impressa su un muro: quella inneggiante alla P38, ...Questa canzone per me è stata una specie di incubo: qualsiasi cosacantato, C'era un ... Il testo (Gianni) È un'ora che aspettoal portone Su, trova una scusa per uscire di casa (...

“Se avessi davanti Messina Denaro, questa sarebbe la mia prima domanda” Il Fatto Quotidiano

Bologna: altre minacce alla premier: "Meloni appesa" sui muri il Resto del Carlino

Bologna, nuove minacce alla Meloni: "Appesa" - ilGiornale.it ilGiornale.it

L'amica della presunta vittima di Dani Alves in lacrime davanti al ... Fanpage.it

Graziani: "Avessi allenato la Fiorentina avrei fatto giocare insieme ... Labaro Viola

Si tengono oggi nella chiesa parrocchiale di San Romano di Lombardia i funerali di Yana Malayko, la giovane uccisa dall’ex fidanzato a ...Un uomo di 66 anni è stato individuato e fermato in un bar: in tasca aveva una pistola con 6 colpi incamerati. Nella sua casa sono stati trovati gli abiti indossati probabilmente la notte della sparat ...