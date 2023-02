Scuole chiuse in Italia venerdì 10 febbraio | disagi in tutta Italia

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 10 febbraio 2023)in10la scuola si ferma per un nuovo sciopero: sono tantissime le famiglie, da Nord a Sud, che si sono trovate davanti i cancelli chiusi questa mattina. Alcune hanno allertato prima le famiglie, un paio di giorni fa, comunicando che oggi non ci sarebbero state né lezioni né attività pomeridiane, altre invece hanno indicato lo stop come una possibilità. A proclamare lo sciopero della scuola, questa volta, è l’Unione Sindacale di Base, con manifestazione nazionale alle ore 10 a Roma, davanti al Ministero dell’Istruzione e del Merito. “Tutte le realtà della scuola si uniranno nella lotta per l’aumento degli organici, il miglioramento delle condizioni di lavoro e salariali di tutto il personale – precario e di ruolo, ATA e ...