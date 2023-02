Scuola | la Svimez | Fuga dalle aule e crollo degli investimenti | Sud sempre più lontano dal Nord

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “Nel nostro Paese ci sono due bambini, nati lo stesso anno. Una si chiama Carla e vive a Firenze, l’altro Fabio e vive a Napoli. Hanno entrambi dieci anni e frequentano la quinta elementare in unadella loro città”. Ma mentre la bambina toscana, secondo i dati, ha avuto garantita dallo stato 1226 ore di formazione; il bambino cresciuto a Napoli non ha avuto a disposizione la stessa offerta educativa, perché nel Mezzogiorno mancano infrastrutture e tempo pieno. Secondo la, infatti, un bambino di Napoli, o che vive nel Mezzogiorno, frequenta laprimaria per una media annua di 200 ore in meno rispetto al suo coetaneo che cresce nel centro-che coincide di fatto con un anno dipersa per il bambino del sud. È questa una prima fotografia emersa oggi, in ...

... a Napoli, in occasione dell'incontro "Un paese due scuole", promosso dae L'Altra Napoli onlus. Solo il 18% degli alunni del Mezzogiorno accede al tempo pieno a, rispetto al 48% del

“Senza infrastrutture la scuola del Sud rischia di non essere in grado di offrire la sua funzione. Faccio un appello: siamo ancora in tempo per gestire le risorse del PNRR in maniera puntuale, in ...Dalla casa di vetro, struttura che nel cuore di Napoli Forcella offre a bambini e ragazzi un punto di riferimento per non sentire il richiamo della strada, l'allarme è: per fare uguaglianza serve fare ...