... 'Non credete a tutto ciò che vi mostrano sui social, amatevi per ciò che siete' 'Picchiata da un senzatetto, in ospedale scopro une mi investono prima di fare la chemio': lo sfogo su TikTok ...La madre Ada, invece,solo a cinquant'anni di essersi ammalata di unal seno. Le pagine di questo libro sono una testimonianza intima e sincera di una quotidianità difficile , alle ...

Tumori: Cnr, un fascio di luce scopre le cellule cancerose nel ... Agenzia ANSA

Tumore del colon-retto, aumentano i casi. Ma sette italiani su dieci non fanno i controlli (gratuiti) Corriere della Sera

Scopre il tumore (allo stadio avanzato) grazie a una tendenza beauty: il video su TikTok le “salva” la vita leggo.it

Cancro. Italia si scopre prima in classifica per la prevenzione nella ... Quotidiano Sanità

Tumore al seno, ecografia negativa ma medico scopre carcinoma di 4 millimetri e salva la vita alla paziente ilmessaggero.it

Una tendenza virale su TikTok le ha salvato la vita. È la testimonianza di Helen Bender, tiktoker 26enne che ha scoperto di avere un nodulo sul collo, che si è ...Trovato un tesoro fuori Birmingham presso un campo. Quanto affermano gli studiosi del British Museum sembrerebbe un tesoro raro.