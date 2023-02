“Scoperto | era tutto deciso” Blanco e Sanremo | Striscia la Notizia scopre tutto così

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Un casochiacchierato e al centro della scena non poteva che essere commentato ovunque, anche su Mediaset. Indubbiamente, che piaccia o meno, questo 73esimo Festival disarà ricordato in particolare per il distruttivo live die la distruzione del sacro palco dell’Ariston.laè andata a fondo sulla storia, rintracciando una flower stylist che ha sostenuto fossegià organizzato. La donna si è occupata dall’allestimento floreale che poco dopoha letteralmente distrutto a calci e pugni, correndo e strattonando i suoi compagni di band. L’imbarazzo era alle stelle durante la serata di apertura, del 73esimo Festival di, Amadeus non sapeva cosa dire e Gianni Morandi si è armato di ...