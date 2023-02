Scomparsa di Isabella Noventa | Il cellulare di Freddy Sorgato quel giorno agganciò i ripetitori di Marghera

Leggi su repubblica

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il 30 gennaio sono stati ritrovati in via della Chimica della località veneta dei resti umani: ed è proprio lì che il telefono del camionista-ballerino condannato per l'omicidio della segretaria di Albignasego, mai ritrovata, il 17 gennaio 2016 si connette alla cella