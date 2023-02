“Sciocchezze e sceneggiate” Cacciari spara a zero su Sanremo

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il Festival dinon piace proprio a tutti gli italiani. Tra coloro che snobbano la kermesse musicale c'è anche Massimo, filosofo ed ex sindaco di Venezia, intervistato su2023 da Affari Italiani: “Non ho mai guardato il Festival diin vita mia. Non mi interessa,totale. Non me ne frega niente. Blanco? Sonoincredibili.come è ovvio che accadano adove si va per farsi notare. Sergio Mattarella? Il Festival è una grande manifestazione popolare, che differenza c'è tra la Prima de La Scala e? La sua presenza non è per niente scandalosa”. “È - ribadisce- uno spettacolo popolare, come una manifestazione sportiva o altro, che a me ...

